O ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo, testou positivo para Covid-19, sendo o primeiro membro do governo a contrair a doença que deixou até o momento 219 mortos no país, de uma população de cerca de sete milhões de pessoas.

O ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, anunciou nesta terça-feira o estado de Acevedo, de 70 anos, que ontem deu entrada no Hospital da Polícia, em Assunção, com problemas respiratórios após sentir desconforto no domingo.