O ministro do Interior do Uruguai, Luis Alberto Heber. EFE/Arquivo

O ministro do Interior do Uruguai, Luis Alberto Heber, declarou nesta segunda-feira que apresentará um projeto de lei para assegurar que os estrangeiros que cometam crimes sejam expulsos do país de maneira legal.

Em entrevista coletiva concedida durante a inauguração de uma base policial, Heber detalhou que está sendo estudada a possibilidade de enviar ao Parlamento um novo regulamento para garantir que o país só abrirá suas portas para aqueles que querem trabalhar e não para aqueles que "escolhem o crime".