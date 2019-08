O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi recebido nesta quarta-feira com fortes vaias durante sua fala na abertura da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, realizada pela ONU e que acontece até sexta-feira, em Salvador.

O evento é uma espécie de antessala da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-25), que será realizada em dezembro, no Chile.