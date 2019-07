O ministro do Tesouro do Quênia, Henry Rotich, foi detido nesta segunda-feira por estar envolvido em um escândalo de corrupção relacionado com a concessão da construção de duas represas a uma empresa italiana.

O procurador-geral do Quênia, Noordin Haji, foi o responsável por ordenar a detenção de Rotich, uma decisão muito incomum neste país contra um membro tão importante do governo, junto a outras 27 pessoas e entidades sob as acusações de conspiração para fraudar e abuso do poder.