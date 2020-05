Um funcionário de alto cargo do principal hospital público da Bósnia-Herzegovina, um ministro e um especialista que assessora o governo no combate à pandemia de Covid-19 foram destituídos após violarem as restrições de movimento e aglomeração para comparecer a uma festa que também contou com a presença de artistas famosos.

O médico Jusuf Sabanovic, diretor do departamento de Cirurgia Abdominal do Centro Clínico de Sarajevo, foi demitido nesta terça-feira, depois de se reunir com cerca de 20 pessoas em um restaurante para comemorar o próprio aniversário.

A festa foi interrompida pela polícia, que informou que tanto os frequentadores da comemoração como o proprietário do restaurante foram multados.

O decano da Faculdade de Veterinária de Sarajevo, Nihad Fejzic, que estava na festa, foi expulso do grupo de especialistas que assessora o governo de Sarajevo em meio à pandemia.

Já o ministro de Comércio Exterior, Stasa Kosarac, pediu desculpas por ter comparecido à festa, mas seu partido anunciou que sua carreira política "acabou".

A Bósnia registra 1.926 casos e 79 mortes por Covid-19 desde que a pandemia chegou ao país.