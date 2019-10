O ministro do Interior do Paraguai, Juan Ernesto Villamayor, compareceu em audiência realizada pelo Senado para dar explicações sobre a fuga de um dos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho após um ataque à viatura que o transferia de volta a uma das penitenciária do país.

No depoimento que durou cerca de seis horas, o ministro tentou se desvencilhar do caso. Villamayor afirmou que a Polícia Nacional não sabia que Jorge Samudio, o integrante do Comando Vermelho resgatado, era um preso de alta periculosidade e que essa informação deveria ter sido repassada pelos órgãos responsáveis pelo serviço penitenciário do país.