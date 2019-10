O ministro para o Brexit do Reino Unido, Steve Barclay, afirmou nesta quarta-feira que o primeiro-ministro Boris Johnson cumprirá a legislação onde exige a solicitação do adiamento do Brexit se não houver acordo antes do próximo dia 19.

Em uma declaração perante a comissão parlamentar pela marcha do país do bloco europeu, Barclay indicou que o líder conservador escreverá uma carta para a União Europeia (UE) solicitando uma prorrogação, se antes de sábado, Londres e Bruxelas não alcançaram um acordo de saída.