O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, fez um alerta nesta sexta-feira contra a parte da população que não respeita as normas de proteção à infecção do novo coronavírus, a quem chamou de "Covid dissidentes".

De acordo com o integrante do governo, esse grupo pode ser responsável pela segunda onda de contágio no país, onde já morreram quase 10 mil pessoas desde o início da pandemia.