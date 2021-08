O ministro de Turismo do Uruguai, Germán Cardoso. EFE/Raúl Martínez

O ex-ministro do Turismo do Uruguai Germán Cardoso, que renunciou nesta sexta-feira depois de uma série de denúncias de irregularidades na atribuição direta de contratos de publicidade, disse que foi vítima de um ataque político e que agora vai defender sua honra no parlamento.

Cardoso defendeu sua inocência em entrevista coletiva após ter se reunido com o secretário-geral do Partido Colorado, o ex-presidente Julio María Sanguinetti. Ele garantiu terem sido feitas acusações "absolutamente deslocadas", que deixam o governo desconfortável, e por isso decidiu se afastar.