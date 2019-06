O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, acusou neste domingo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) de mentir sobre os números de imigração do país, que a organização estima que tenha ultrapassado os 4 milhões nos últimos 41 meses.

"Depois do fracasso do golpe de Estado, como estratégia contra a Venezuela retomam a matriz migratória que tinha desaparecido da imprensa desde janeiro. A derrota e o desespero os leva a reciclar temas, readequando a obsessiva agressão contra o país", disse ele no Twitter.