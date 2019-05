Membros do partido ultranacionalista FPÖ que faziam parte do governo da Áustria anunciam nesta segunda-feira que deixarão a coalizão formada com o Partido Popular (ÖVP) desde 2017 em protesto pela destituição do ministro de Interior.

O FPÖ cumpriu a ameaça de deixar o governo minutos depois de o chanceler e líder do ÖVP, Sebastian Kurz, ter anunciado que pediria a destituição de Herbert Kickl para garantir uma investigação transparente sobre o escândalo de corrupção que provocou a convocação de eleições antecipadas.