Ministros e responsáveis ??pelo Meio Ambiente do G-20 abordaram nesta quarta-feira medidas para mitigar o impacto da crise climática, incluindo iniciativas financeiras e tecnológicas, em uma reunião na ilha indonésia de Bali.

O encontro ocorreu em meio a fortes inundações no Paquistão, que afetaram um terço do país e causaram mais de mil mortes em um desastre atribuído às mudanças climáticas, além de divisões no grupo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.