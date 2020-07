Os ministros das Relações Exteriores de Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, os quatro países membros do Mercosul, debaterão na quinta-feira sobre o processo de integração do bloco e o caminho a ser seguido após a pandemia de Covid-19, segundo antecipou em entrevista coletiva o vice-ministro de Relações Econômicas paraguaio, Didier Olmedo.

Os chanceleres do bloco também discursarão nesta terceira sessão da Cúpula do Mercosul na 56ª reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC), com a participação dos representantes de Chile, Bolívia, Equador e Colômbia, como estados associados.