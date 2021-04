O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá (2º esquerda), durante a XII Reunião Extraordinaria do Conselho do Mercosul nesta segunda-feira. EFE/Chancelaria Argentina

Os ministros das Relações Exteriores e da Economia dos países do Mercosul - Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai - iniciaram nesta segunda-feira uma reunião virtual com o objetivo de debater a revisão da chamada tarifa externa comum e a agenda das negociações externas, em um momento de fortes divergências sobre a estratégia conjunta de liberalização do comércio.

A XII Reunião Extraordinária do Conselho do Mercado Comum foi convocada pelo chanceler da Argentina, Felipe Solá, por se tratar do país que ocupa a presidência semestral do bloco, e teve início por volta das 11h (horários de Buenos Aires e Brasília).