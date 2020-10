"Acordam impelir novos modelos de aprendizagem que abrangem o empreendimento e a inovação.

Também ponderam formular um programa de ação para a escolarização digital.

Promover a capacitação e a formação continuada dos docentes é outra das conclusões as quais chegaram os participantes na reunião.

Os ministros de Educação Ibero-americanos reuniram-se hoje de forma telemática e acordaram dar um impulso decisivo à inovação, à formação digital, à aprendizagem ao longo da vida e à capacitação do professorado com o objetivo de garantir a continuidade do ensino e melhorar a sua qualidade e minimizar, desta maneira, o impacto que a crise do COVID-19 teve em milhões de alunos da região.

As máximas autoridades educativas ibero-americanas, reunidas na XXVII Conferência Ibero-americana de Ministros de Educação, examinaram as consequências da pandemia sobre os seus sistemas educativos, partilharam experiências e boas práticas para combater os seus efeitos, e aprovaram uma declaração.

Entre as ações que acordaram salientam-se as seguintes:

-Impelir novos modelos de aprendizagem, mais flexíveis e personalizados, que incluem o empreendimento e a inovação de forma integrada e transversal nos currículos.

-Favorecer a formação ao longo da vida com a finalidade de facilitar que todo o mundo possa adquirir, atualizar, completar e ampliar as suas capacidades para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

-Formular um programa de ação para a escola digital para enfrentar o fosso digital na região e avançar na incorporação de recursos digitais nos processos de ensino e aprendizagem.

-Promover a capacitação e a formação continuada dos docentes, dotar o professorado de meios e de competências digitais para adaptar-se aos entornos virtuais e híbridos mediante a aplicação de metodologias de ensino não-presencial.

A conferência foi presidida por Andorra, quem detém a Secretaria Pro Tempore da Conferência Ibero-americana, e coorganizada com a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) e a Secretaria Geral Ibero-americana (SEGIB). Este encontro forma parte do calendário de reuniões preparatórias da XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo que celebrar-se-á no Principado no dia 22 de abril de 2021.

Durante a inauguração da conferência, a ministra de Educação e Ensino Superior de Andorra, Ester Vilarrubla, salientou a importância do facto que a declaração final recolhe o reconhecimento e agradecimento pelo trabalho feito pelo conjunto de docentes e o pessoal educativo para enfrentar a pandemia e manifestou que esta situação “reforçou a importância de caráter presencial na Educação, embora evidenciou, também, a necessidade de estar preparados para enfrentar o ensino telemático não só pela pandemia mas também para

encarar outros sucessos que possam surgir”. Ainda, acrescentou que a Educação ao longo da vida “constitui um pilar fundamental durante todo o percurso pessoal e profissional das pessoas” e mostrou-se convencida de que potenciar a inovação e a capacidade de empreendimento é prioritário para superar os desafios que terão de enfrentar os jovens.

Do mesmo modo, a Secretária Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan, afirmou que “Esta crise acelerará as tendências do futuro no âmbito laboral. Muitas empresas terão que fechar as suas portas para não voltá-las a abrir e muitos mercados mudarão de forma permanente. Este facto implica que muitos trabalhos restaram obsoletos e muitos trabalhadores deveram receber novas capacitações laborais, no âmbito de um sistema de aprendizagem continuado ao longo da vida”.

“Acreditamos profundamente que chegou o aqui e o agora para repensar os sistemas educativos em Ibero-América para combater as suas debilidades e desigualdades com a transformação, a inovação e o desenvolvimento sustentável, sempre tão necessário, mas hoje ainda mais”, manifestou a Secretário-Geral da OEI, Mariano Jabonero.

A declaração conjunta da XXVII Conferência Ibero-americana de Ministros de Educação será elevada aos Chefes de Estado e de Governo durante a XXVII Cimeira Ibero-americana que tem por divisa “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América perante o desafio do coronavirus”.

Mais informação

Serviços de comunicação e imprensa da XXVII Cimeira Ibero-americana - Andorra 2020

Fundação Cimeira Ibero-americana

prensa@ciba2020.ad

+376 875700 - ext. 1376

Twitter: @cumbreiberoa

Facebook: https://es-la.facebook.com/CumbreIberoA/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cumbre-andorra-2020/

Instagram: @cumbreiberoa

http://www.cumbreiberoamericana2020.ad

#Andorra2020 | #CaminoAlaCumbre #Acaminhodacimeira"

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informaça que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.