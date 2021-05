Os titulares da pasta de Turismo de 18 países da América Latina assinarão uma declaração conjunta para o desenvolvimento de um plano para assegurar a sobrevivência do setor após a pandemia de Covid-19, como parte da Reunião de Ministros do Turismo das Américas que está sendo realizada na República Dominicana.

O ministro do Turismo dominicano, David Collado, informou nesta quinta-feira sobre a reunião organizada pela Organização Mundial do Turismo (UNWTO) entre quinta-feira e domingo na cidade turística de Punta Cana, no leste do país, que contará também com a presença de representantes de organizações internacionais e do setor privado.