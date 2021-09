Estudantes afegãs assistem uma aula na universidade de Mirwais Neeka em Kandahar, no Afeganistão, no dia 20 de setembro de 2021. EFE/STRINGER

Mais de uma dúzia de chanceleres e agências humanitárias denunciaram nesta terça-feira na ONU o agravamento dos direitos humanos de mulheres e meninas no Afeganistão depois que o Talibã assumiu o poder e, pediram que mecanismos internacionais sejam estabelecidos para monitorar de perto sua situação.

"Após a chegada do Talibã, as mulheres afegãs foram expostas a riscos e restrições crescentes", disse o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, em um evento paralelo à Assembleia Geral da ONU convocada pela missão italiana para falar sobre a situação das mulheres no Afeganistão.