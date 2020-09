Uma missão internacional da ONU encarregada de investigar a situação dos direitos humanos na Venezuela concluiu que o presidente do país, Nicolás Maduro, e os ministros do Interior e da Defesa estão envolvidos em graves crimes cometidos pelas forças de segurança.

O relatório divulgado pela missão nesta quarta-feira oferece informações "que demonstram que as autoridades do Estado - tanto em nível presidencial como ministerial - exerciam poder e supervisão sobre as forças de segurança civis e militares e as agências identificadas como autoras das violações e crimes documentados".