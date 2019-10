25 out 2019

EFE Genebra 25 out 2019

A missão da ONU que investigará possíveis violações aos direitos humanos durante os recentes protestos no Chile será formada por três especialistas, chegará a Santiago na próxima segunda-feira e trabalhará no país até o dia 22 de novembro, detalhou a ONU nesta sexta-feira.

O grupo de especialistas "tentará se reunir com membros do governo, representantes da sociedade civil, vítimas, instituições nacionais de direitos humanos e outros envolvidos para coletar informação em primeira mão", informou em entrevista coletiva Ravina Shamdasani, porta-voz do Escritório da ONU para os Direitos Humanos.