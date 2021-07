A missão técnica da União Europeia (UE) que avaliará se será possível realizar a observação das próximas eleições locais e regionais da Venezuela em novembro já chegou ao país, informou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano.

"Chegou à Venezuela a missão da UE que fará reuniões com os poderes públicos e atores políticos para as próximas eleições, de 21 de novemrbo, nas quais os venezuelanos elegerão governadores, prefeitos e legisladores", informou a pasta no Twitter.