A missão europeia Cheops, que estudará os exoplanetas, decolou para o espaço nesta quarta-feira em um lançador Soyuz-Fregat, projetado do Porto Espacial de Kuru, na Guinana Francesa.

O foguete Soyuz iniciou viagem às 5h54 (local e de Brasília), em uma segunda tentativa, depois de ontem cancelarem a operação por uma falha nos componentes.

Hoje, se a programação acontecer como o previsto, o êxito da colocação em órbita da Cheops deverá ser divulgado ainda nesta manhã, quando o satélite se separar do foguete, por volta de 8h17, e, meia hora depois, quando o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, na Espanha, receber o sinal vindo do espaço.

Cheops é uma missão da Agência Espacial Europeia e tem como objetivo estudar o ráio e a densidade de centenas de exoplanetas, que estão fora no nosso sistema solar.

A equipe é liderada por dois astrônomos suíços, entre eles o vencedor da última edição do Prêmio Nobel de Física, Didier Queloz, que junto com Michel Mayor recebeu a honraria por encontrar o primeiro planeta orbitando uma estrela similiar ao Sol, fora do sistema solar em que está incluída a Terra.

Desde que os dois pesquisadores identificaram o primeiro exoplaneta, a comunidade científica já catalogou mais de 4.100 novos astros do tipo. Cheops, então, irá analisar aqueles que já são conhecidos, se centrando em estrelas que abrigam planetas do tamanho entre o da Terra e o de Netuno.

Na Soyuz ainda partem duas outras missões, já que o foguete ainda colocará em órbita o primeiro satélite da constelação Cosmo-SkyMed, da agência especial da Itália, além de outros três pequenos satélites CubeSats.