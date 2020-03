O papa Francisco celebrará as cerimônias da Semana Santa sem a presença de fiéis, de dentro da Basílica de São Pedro, e além disso, a tradicional via crúcis não será no Coliseu, mas sim na principal praça da sede da Igreja Católica, segundo informou nesta sexta-feira o Vaticano.

As medidas de adequação devido a pandemia do novo coronavírus já eram esperadas e foram anunciadas a partir de decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.

Não será realizada neste ano a tradicional cerimônia do lava-pés, em que o papa se dirigiria a centros de acolhimentos de migrantes ou penitenciária.

As missas do Domingo de Ramos, Quinta e Sexta-Feiras Santas não acontecerão na Praça São Pedro, como é habitual, mas sim dentro da Basílica homônima, sem a presença de público.

No sábado, missa crismal dos santos óleos, que são benzidos para as celebrações dos sacramentos durante o ano, fica adiada para após o fim da crise.

A Santa Sé ainda informou que toda as celebrações serão transmitidas via 'streaming' para os fiéis. No site "www.vaticannews.va/pt" será possível acompanhar missas e outros atos com comentários em português. EFE

ccg/bg