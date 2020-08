A companhia farmacêutica americana Moderna anunciou nesta quarta-feira que espera fornecer a eventual vacina que produzirá a um preço pela dose que variará entre US$ 32 (R$ 170,63) e US$ 37 (R$ 197,29), dependendo do volume de pedidos de cada país.

"Estamos trabalhando com governo de todo o mundo e com outros, para garantirmos que a vacina seja acessível, independente da capacidade de pagar", afirmou o CEO da empresa, Stephane Bancel, durante teleconferência com investidores.