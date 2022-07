A companhia farmacêutica americana Moderna informou nesta segunda-feira que a nova versão de reforço de sua vacina contra a covid-19, ainda em testes, "mostrou uma resposta significativamente maior de anticorpos neutralizantes contra as subvariantes BA.4 e BA.5 da ômicron em comparação com o reforço atualmente autorizado".

Em junho, a Moderna informou que essa versão da vacina, chamada mRNA-1273.214, produziu um aumento da resposta imunológica contra a variante ômicron do coronavírus e que espera que ela esteja disponível como dose de reforço até este outono (no hemisfério norte e primavera no sul).