As vacinas da Moderna contra a covid-19 produzidas na Espanha que foram bloqueadas no Japão após terem sido encontradas impurezas nos frascos continham "partículas de aço", anunciou a empresa farmacêutica nesta quarta-feira, acrescentando que a anomalia não representa um risco para a saúde.

Essas são as conclusões da investigação e análises laboratoriais conduzidos pela farmacêutica americana e sua distribuidora no Japão, a Takeda, a partir da decisão do governo japonês de bloquear 1,63 milhão de doses da vacina após a detecção de substâncias estranhas em alguns frascos.