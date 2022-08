A empresa farmacêutica americana Moderna entrou com processos contra outras companhias do setor, Pfizer e BioNtech, acusando-as de violarem a patente sobre mRNA que ela apresentou entre 2010 e 2016 como parte do desenvolvimento da tecnologia utilizada na recente vacina contra a covid-19.

"Entramos com esses processos para proteger a inovadora plataforma de tecnologia mRNA na qual fomos pioneiros, na qual investimos bilhões de dólares para sua criação e que patenteamos na década anterior à pandemia de covid-19", disse nesta sexta-feira o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, em comunicado.