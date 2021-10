1 out 2021

EFE Tóquio 1 out 2021

A companhia farmacêutica americana Moderna e a distribuidora no Japão, Takeda, informaram nesta sexta-feira que um erro humano provocou a contaminação em vacinas contra a covid-19 que foram produzidas na Espanha pela empresa Rovi.

No fim de agosto, autoridades nipônicas anunciaram a retirada de circulação de 1,63 milhão de doses do imunizante desenvolvido pela Moderna, correspondentes a lotes importados junto do país europeu.