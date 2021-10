7 out 2021

EFE Nova York 7 out 2021

A farmacêutica americana Moderna anunciou nesta quinta-feira que pretende construir uma fábrica no continente africano com o objetivo de produzir 500 milhões de vacinas por ano, um investimento avaliado em US$ 500 milhões.

Até o momento não foi definido o país que receberá a fábrica e a Moderna afirmou em comunicado que "o processo de escolha vai começar em breve".