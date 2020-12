Um laboratório robótico capaz de coletar 250 amostras por hora, além do uso de 'Big Data' ou inteligência de dados, telemedicina, equipamentos digitais e realidade aumentada fazem parte da proposta de um moderno hospital privado que visa revolucionar os serviços de saúde na Bolívia.

Com quase 1,5 milhão de habitantes, a cidade de Santa Cruz de la Sierra, a maior do país, conta com o Hospital Martin Dockweiler, dirigido pelo empresário Martin Dockweiler e que tem o objetivo de contribuir para a "transformação da saúde na Bolívia".

O projeto é complementado com a área de formação na Faculdade de Medicina da Universidade de Aquino Bolivia (Udabol), que também pertence a Dockweiler.

O país vem sofrendo há anos com a precariedade de seu sistema de saúde, que ficou ainda mais exposto pela crise sanitária causada pela pandemia de covid-19.

Esta iniciativa privada busca revolucionar o sistema de saúde boliviano, que atualmente ocupa o penúltimo lugar na América Latina e o Caribe, à frente apenas do Haiti, segundo Dockweiler.

Como exemplo, o empresário disse à Aência Efe que a Bolívia tem um déficit de 4.000 leitos e que há muito poucas instalações privadas, sendo que as maiores atualmente "chegam a ter 60 leitos".

O novo hospital tem 450 leitos para internação, terapia intensiva, terapia média, recuperação, neonatal, e conta com uma frota de 30 veículos, incluindo ambulâncias e consultórios dentários móveis.

"Não há um único quarto com mais de um paciente, porque isso é do século passado e pode fazer com que os pacientes se recuperem muito mais tarde e até mesmo possa contrair uma doença", disse.

A iniciativa gera mil empregos diretos, entre profissionais de saúde, funcionários de limpeza, segurança, assistentes e motoristas.

DEMOCRATIZANDO A SAÚDE.

"Este hospital não foi feito para os ricos", disse Dockweiler, explicando que democratizar o atendimento à saúde significa alcançar diagnósticos mais rápidos e eficazes, aplicando medicina preventiva, telemedicina e prestando cuidados em tempo hábil.

Além disso, ele pretende tornar a medicina "mais acessível, mais barata para o paciente", conforme prometeu que as pessoas terão em seu hospital.

De acordo com o empresário, existem mais de 200 especialidades médicas no mundo, enquanto na Bolívia há apenas 40.

"Isso significa que um traumatologista tenha que analisar casos em pés, joelhos, quadris, coluna", atuando como "tudólogos".

A fim de especializar os profissionais, o hospital tem convênios de capacitação com a cooperação japonesa e o governo alemão.

FERRAMENTAS.

A modernidade anunciada pela Dockweiler se traduz em um laboratório robótico capaz de processar cerca de 250 exames de sangue por hora, além da aplicação de telemedicina, realidade virtual, realidade aumentada, impressões em 3D e inteligência artificial.

Possui também tomógrafos, radiografias, scanners de ultrassom e máquinas de mamografia, entre outros equipamentos de última geração.

Através do uso da inteligência de dados, os médicos não precisarão solicitar os arquivos dos pacientes ou os resultados dos exames aos quais se submetem, já que, uma vez processados, serão enviados "diretamente para seus consultórios" ou mesmo para seus telefones celulares.

"Isso torna possível um diagnóstico mais rápido", afirmou Dockweiler, e ele mencionou outro acordo com a empresa israelense Zebra para usar sua tecnologia para este fim.

As 11 salas de cirurgia do hospital têm câmeras para filmar os procedimentos cirúrgicos, com a permissão do paciente, para que os estudantes de medicina possam ver esses procedimentos de perto e em detalhes.

SOLIDARIEDADE PRESENTE.

As instalações oferecidas pelo hospital não buscam apenas "cobrar" pelo atendimento, mas sobretudo "humanizar a saúde", afirmou ele.

Além de oferecer preços mais baratos, o centro hospitalar também planeja realizar cirurgias diárias gratuitas e ter uma companhia de seguros acessível para que "as pessoas que não têm muitos recursos possam ter acesso a esta medicina de primeiro mundo".

O hospital também prestará assistência odontológica gratuita a orfanatos e lares de idosos.

A infraestrutura já está construída e totalmente equipada, embora por enquanto os funcionários estejam trabalhando com ele vazio para se adaptarem ao hospital.

A abertura formal está prevista para o final de janeiro, embora já tenham sido lançadas iniciativas de solidariedade como o programa "Os heróis da covid", através do qual foram realizados testes gratuitos para detectar a doença entre profissionais de saúde de Santa Cruz e a imprensa.

Também foram emprestados 16 respiradores e a frota de veículos para apoiar as ações das autoridades regionais contra a covid-19, e houve participação em ações de rastreamento locais para detectar casos.

A iniciativa foi destacada no programa online "Como funciona um hospital totalmente digital", da jornalista internacional Glenda Umaña, no qual o empresário explicou os objetivos traçados através do hospital (https://www.youtube.com/watch?v=fXUWgJHLkYA&feature=youtu.be).