A Rússia, com 14 anos de atraso, lançou nesta quarta-feira à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) o módulo científico multiúso Nauka, que leva a bordo o ERA, braço robótico da Agência Espacial Europeia, e ampliará consideravelmente a capacidade de pesquisa do segmento russo da plataforma orbital.

O módulo, com massa de 20,3 toneladas, foi lançado às 11h58 (horário de Brasília) do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com ajuda de um foguete Proton-M. O acoplamento à ISS está programado para o dia 29 de julho.