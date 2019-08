O rei Mohammed VI, do Marrocos, decidiu nesta terça-feira anular a comemoração oficial do seu aniversário, no dia 21 de agosto, em um ato sem procedentes por parte da Monarquia no país norte-africano.

"O rei Mohammed VI ordenou que a partir deste ano não volte a acontecer a cerimônia oficial do aniversário do Soberano no Palácio Real", anunciou o Ministério da Casa Real, do Protocolo e da Chancelaria.