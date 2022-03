A presidente da Moldávia, Maia Sandu, solicitou nesta quinta-feira a entrada formal do país na União Europeia (UE), seguindo o exemplo da Ucrânia e da Geórgia, outras duas nações que contam com tropas da Rússia no território.

"Hoje, assinamos o pedido de adesão da República da Moldávia à UE", disse a chefe de Estado, em ato realizado em Chisinau, capital do país, que foi exibido pela televisão local.