A ministra do Interior da Moldávia, Anda Revenko, anunciou nesta quinta-feira que cerca de 2 mil refugiados cruzaram a fronteira do país com a Ucrânia, após o início de uma operação militar no país vizinho.

Até o momento, registramos cerca de 1,9 mil ucranianos que cruzaram a fronteira com a Moldávia. Incluindo, famílias inteiras. Cinco pessoas pediram asilo", informou a integrante do governo, em entrevista coletiva, segundo publica a agência russa de notícias "TASS".