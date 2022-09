Noventa e seis salvas de canhão, uma por cada ano da sua vida, disparadas simultaneamente de vários pontos emblemáticos do Reino Unido, despediram-se nesta sexta-feira da rainha Elizabeth II, a monarca britânica mais longeva, que no último dia 6 de fevereiro celebrou sete décadas no trono.

Em Londres, o Exército efetuou os disparos do Hyde Park e da Torre de Londres, enquanto também houve salvas de canhão dos castelos de Edimburgo (Escócia) e Cardiff (País de Gales) e em outros locais como Belfast (Irlanda do Norte), Plymouth e Gibraltar, bem como de navios em alto-mar.