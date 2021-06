O ex-presidente da Bolívia Evo Morales chegou nesta terça-feira à Venezuela, onde vai participar dos atos preparados para comemorar o bicentenário da Batalha de Carabobo, decisiva para a independência do país caribenho.

"No marco do Congresso Bicentenário dos Povos do e em comemoração ao ato independentista de Carabobo, desembarcou no (aeroporto de) Maiquetía (na região de Caracas) o companheiro e líder boliviano Evo Morales", escreveu o Ministério das Relações Exteriores venezuelano no Twitter, onde também postou um vídeo da chegada.