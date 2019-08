O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou nesta segunda-feira que vai discutir com o conservador Alejandro Giammattei, eleito ontem para sucedê-lo no cargo, o acordo migratório assinado com os Estados Unidos, suspenso provisoriamente pela Corte de Constitucionalidade do país.

Morales explicou que terá cinco meses para debater com Giammattei o alcance do acordo migratório assinado com o governo de Donald Trump no último dia 26 de julho e que respeitará as solicitações feitas pela Corte Constitucional ao suspender a aplicação do pacto.