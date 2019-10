O presidente da Bolívia, Evo Morales, é o virtual vencedor em primeiro turno das eleições gerais da Bolívia, superando por 10,56 pontos percentuais o opositor Carlos Mesa, segundo colocado no pleito, que alega ter havido fraude na apuração.

Com 99,99% das atas eleitorais contabilizadas, Evo tem 47,07% dos votos. Mesa, ex-presidente do país, desta vez representando a aliança Comunidade Cidadã, ficou com 36,51%, segundo o último boletim divulgado pelo sistema de apuração do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia.