EFE El Alto (Bolívia) 17 out 2019

O presidente da Bolívia, Evo Morales, encerrou nesta quarta-feira a campanha para as eleições do próximo domingo e disse estar confiante em dar uma "nova surra" na direita para permanecer no poder por mais cinco anos.

"Estamos convencidos. Nestas eleições vamos dar novamente uma surra nos vendedores da pátria, nos neoliberais", disse Morales durante um comício para milhares de simpatizantes na cidade de El Alto, um de seus principais redutos eleitorais.