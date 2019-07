O presidente da Bolívia, Evo Morales, expressou nesta quinta-feira ao da Rússia, Vladimir Putin, seu desejo de que ambos os países "continuem trabalhando como até agora", especialmente no ramo de hidrocarbonetos, e mostrou especial interesse em uma parceria com a Rússia na industrialização do lítio.

"O nosso grande desejo é que continuemos trabalhando como até agora, na questão de hidrocarbonetos", afirmou Morales no começo de uma reunião com Putin no Kremlin, onde lembrou que ambos os países já são parceiros no campo da energia e da transferência de conhecimento.