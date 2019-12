O ex-presidente da Bolívia Evo Morales anunciou neste sábado que lideranças do Movimento ao Socialismo (MAS), partido liderado por ele, irão à Argentina no dia 29 para escolher o candidato da legenda para eleições que serão realizadas no país.

"Nesta madrugada decidir convocar as lideranças do MAS. Virão a Buenos Aires no domingo, dia 29, dirigentes dos nove departamentos (da Bolívia). Vamos debater e organizar a convocatória para nos reunirmos com segurança na fronteira entre Argentina e Bolívia. Lá escolheremos nosso candidato", disse Morales

Segundo o ex-presidente boliviano, cerca de 1 mil dirigentes e delegados do MAS devem viajar para participar do encontro na fronteira. Morales ainda disse que representantes do governo da Argentina participarão do encontro para garantir a segurança do evento.

Morales não quis dar detalhes sobre quem será o candidato do MAS para o pleito, convocado depois da anulação por fraude da eleição vencida por ele em primeiro turno. O ex-presidente se limitou a citar os nomes do ex-chanceler Diego Pary, que também está refugiado na Argentina, e do ex-ministro de Economia Luis Arce.

A data para as novas eleições na Bolívia deve ser anunciada nos próximos dias. A presidente interina do país, Jeanine Áñez, sancionou ontem uma lei que ampliou de dois para dez dias o prazo para que o Tribunal Supremo Eleitoral convoque o pleito.

Após a convocação, as eleições devem ocorrer em até 120 dias.

Morales, que renunciou ao cargo de presidente por pressão das Forças Armadas e não será candidato, foi nomeado como chefe de campanha do MAS. Ele exercerá o cargo da Argentina, onde se refugiou depois de deixar a Bolívia. EFE

apr/lvl