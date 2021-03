O presidente do Equador, Lenín Moreno. EFE/Arquivo

O presidente do Equador, Lenín Moreno, chamou o mandatário da Argentina, Alberto Fernández, de "mafioso internacional" e "estúpido" em mensagem sem destinatário aparente publicada em redes sociais, mas, segundo confirmaram à Agência Efe fontes da presidência equatoriana, o texto foi dirigido ao argentino.

Moreno compartilhou uma imagem com uma frase atribuída ao escritor Mark Twain: "Nunca discuta com um estúpido, isso fará com que você desça ao nível dele, então ele ganhará por experiência". Na legenda da publicação, o governante equatoriano escreveu: "Sobre o bando de mafiosos internacionais que atuam sincronizados".