O presidente do Equador, Lenín Moreno, disse nesta quinta-feira que o objetivo dos manifestantes que entraram em confronto com as forças de segurança e bloquearam avenidas e estradas do país foi desestabilizar o governo.

Moreno concedeu entrevista no aeroporto de Guayaquil e afirmou que o mecanismo de diálogo com as transportadores está esgotado. Mais cedo, os caminhoneiros equatorianos declararam greve nacional por causa da alta dos combustíveis decretada pelo governo.