O ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sergio Moro colocou em dúvida se "estão garantidas as autonomias dos órgãos de controle" para o combate à corrupção no governo Jair Bolsonaro, criticou o presidente por "omissão" no combate à pandemia do novo coronavírus e evitou revelar se pretende se lançar candidato nas eleições de 2022.

Em entrevista por videoconferência à Agência Efe, Moro também lamentou uma "polarização política nociva" no Brasil, mas ressaltou que não acredita que o país esteja perto de uma ruptura institucional.