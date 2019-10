A primeira vaca clonada do mundo, chamada Kaga, morreu nesta quarta-feira, aos 21 anos e três meses de idade, por causas naturais no centro de pesquisa do Japão onde nasceu, informaram fontes do governo japonês.

Kaga nasceu em julho de 1998, no Centro de Pesquisa Provincial de Gado de Ishikawa, como parte de um estudo desenvolvido com a Universidade de Kinki (atualmente chamada Universidade de Kindai). A técnica utilizada foi a mesma que, dois anos antes, resultou na clonagem da ovelha Dolly, no Reino Unido.