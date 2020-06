O escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón, autor de "A Sombra do Vento", morreu nesta sexta-feira, aos 55 anos, em sua residência em Los Angeles por consequência de um câncer, informou a Editorial Planeta.

"Hoje é um dia muito triste para toda a equipe da Planeta que o conheceu e trabalhou com ele durante 20 anos, nos quais foi criada uma amizade que transcende o profissional", declarou a editora ao destacar a morte de "um dos melhores romancistas contemporâneos".

Ruiz Zafón, que morava em Los Angeles, onde trabalhava para a indústria de Hollywood, ganhou projeção internacional com "A Sombra do Vento", ganhador de vários prêmios e que em 2007 entrou na lista de 100 melhores livros em língua espanhola dos últimos 25 anos, de acordo com 81 escritores e críticos latino-americanos e espanhóis.

Carlos Ruiz Zafón teve grande sucesso editorial e seus romances se tornaram best-sellers, principalmente na Espanha e na Europa. A primeira obra do autor foi publicada em 1993, "O Príncipe da Névoa", parte de uma trilogia juvenil que também conta com "O Palácio da Meia-Noite" (1994) e "As luzes de Setembro" (1995).

Morando em Los Angeles desde 1994, passou a escrever para o público adulto com "A Sombra do Vento" (2001), que se torno um fenômeno editorial, traduzido para mais de 40 idiomas, publicado em 50 países e com mais de 10 milhões de exemplares vendidos no mundo.

A famosa obra também faz parte de uma série, composta por "O Jogo do Anjo" (2008), "O Prisioneiro do Céu" (2011) e "O Labirinto dos Espíritos" (2016). EFE

