O empresário Sheldon Adelson, um magnata dos cassinos e um dos mais influentes doadores do Partido Republicano dos Estados Unidos, morreu nesta segunda-feira de complicações relacionadas a um câncer aos 87 anos de idade, informou nesta terça uma de suas empresas, a Las Vegas Sands.

Filho de um taxista, Adelson construiu um império mundial de jogos com cassinos em Macau, Cingapura e Las Vegas. Já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de cerca de US$ 40 bilhões.