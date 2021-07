Secretário de Defesa dos Estados Unidos em dois períodos e com papel fundamental na invasão do Iraque, em 2003, Donald Rumsfeld morreu aos 88 anos de idade, informou sua família nesta quarta-feira em comunicado.

Junto com o ex-vice-presidente Dick Cheney, Rumsfeld formou o núcleo duro do governo americano que impulsionou a guerra do Iraque há quase duas décadas, durante o primeiro mandato presidencial de George W. Bush.