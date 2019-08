O nonagenário Nuon Chea, principal ideólogo do regime do Khmer Vermelho e condenado por genocídio e outros crimes no Camboja, morreu neste domingo em um hospital de Phnom Penh onde tratava várias doenças, segundo informaram fontes oficiais.

"Podemos confirmar que o acusado Nuon Chea, de 93 anos, morreu nesta tarde de 4 de agosto de 2019 no hospital da Amizade Khmer-Soviética", declarou em comunicado Neth Pheaktra, porta-voz do tribunal internacional que julga os crimes do Khmer Vermelho.