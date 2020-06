O ator britânico Ian Holm, que interpretou Bilbo Bolseiro em "O Senhor dos Anéis" e Sam Mussabini em "Carruagens de Fogo", morreu em Londres, aos 88 anos, segundo informou seu representante nesta sexta-feira.

Membro da Ordem do Império Britânico, o ator "morreu em paz no hospital, acompanhado da família", anunciou a fonte, ao revelar que a causa da morte está relacionada à doença de Parkinson.

Holm, que nasceu no condado inglês de Essex em 1931, recebeu diversos reconhecimentos ao longo da carreira, entre eles o prêmio Laurence Olivier do British Theatre, um Bafta pelo papel em "The Bofors Canyon" (1968), e uma indicação como melhor ator coadjuvante para o Oscar pelo papel em "Carruagens de Fogo" (1981). EFE

