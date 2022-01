O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, morreu nesta terça-feira (data local), aos 65 anos, após mais de duas semanas internado em um hospital na Itália por complicações derivadas de uma disfunção no sistema imunológico, informou seu porta-voz, Roberto Cuillo.

"O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, faleceu à 1h15 do dia 11 de janeiro no hospital de Aviano, na Itália, onde estava internado. A data e o local do funeral serão comunicados nas próximas horas", publicou Cuillo no Twitter.